Başkan Güder: 'Malatya'yı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevine atanan Katip Çiçek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, devam eden enkaz kaldırma çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu'nun yerine atanan Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında İl Müdürü Çiçek ile istişarelerde bulunan Başkan Güder, Malatya'yı yeniden inşa ve ihya edeceklerini belirterek, "Bu süreci ele ele vererek birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Malatya'yı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Başkan Güder, "6 Şubat'ta Malatya'mızı da derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli, yüzyıllarca yaşamamış olduğumuz bir deprem felaketini yaşamış olduk. Bu felaketin derin izlerini silmek ve vatandaşlarımızın üzerindeki bu yükü kaldırmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devlet olarak yerel yönetimler olarak sivil toplum kuruluşları olarak ilk günden bu yana sahadayız, sahada olmaya da devam edeceğiz. Tabi bu süreci atlatma noktasında bazı kurumlarımızın önemli görevleri var ve bunlardan bir tanesi de şuan ziyaret etmiş olduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzdür. Battalgazi Belediyesi olarak bizler de Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü görevine atanan Katip Çiçek'i makamında ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennilerimizi ilettik hem de devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Bu süreci ele ele vererek birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Malatya'mızda Battalgazi'mizi de yeniden inşa ve ihya edeceğiz, hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Beraberlik içinde iri olacağız, diri olacağız şehrimizi yine ülkemizde ve bölgemizde parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Rabbim böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Çıkarmamız gereken dersleri iyi çıkarmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün önemini bir kez daha anlamış olduk ve şuanda ilçemizde yeni bir alan riskli alan ilan edildi. Şehit Fevzi Mahallemizin ardından Sancaktar mahallemizde de dönüşüm çalışması en kısa sürede başlayacak. 2019 yılından bu yana söylediğim bir sözü yine söylemek istiyorum. Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımız yoğun tempoda sürüyor"

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek ise, "6 Şubat'taki depremden sonra koordinatör olarak atandığımız Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatıyla yaklaşık 10 gün önce İl Müdürü olarak göreve başladık. Depremin ilk gününden bu yana aynı yoğun tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendi bizleri ziyaret ettiler. Allah'ın izniyle Malatya'mızın bu zor günlerini hızlı bir şekilde atlatmak için hepimiz elimizden gelen gayreti fazlasıyla yerine getireceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatarak güzel günlerde Malatya'da yaşamayı ümit ediyoruz. Vereceğimiz her türlü destekle birlikte takıldığımız noktalarda da başkanımızdan her türlü desteği isteyeceğimizi biliyoruz" diye konuştu. - MALATYA