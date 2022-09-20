Antalya haberleri | Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor

Antalya yerel haberi... Konyaaltı’nda mahalle mahalle gezerek, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Halkın gerçek taleplerini tespit etmek ve sorunlarına çözüm aramak için mahallelerdeyiz” dedi.

Konyaaltı'nda mahalle mahalle gezerek, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Halkın gerçek taleplerini tespit etmek ve sorunlarına çözüm aramak için mahallelerdeyiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin üç yıldır gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları, Liman Mahalle Buluşması ile devam etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kısa bir konuşmadan sonra sözü vatandaşlara bıraktı. Gelen talepleri tek tek dinleyerek not alan Esen, bazı talepleri toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine ileterek konuların hemen çözülmesini istedi.

Göreve geldikleri ilk yılda ilçe sakinlerinin taleplerini birebir kendilerinden dinlemek için Mahalle Buluşmaları'nı başlattıklarını belirten Esen, pandemi nedeniyle ara verdikleri buluşmalara devam ettiklerini belirtti.

"SİYASETE BAŞLAMA AMACIM HALKIN SORUNLARINI GÖRMEYEN, DUYMAYAN SİYASETÇİLERİN VARLIĞIYDI"

Siyasete girme sebeplerinin başında, halkın sorunlarını görmeyen, duymayan siyasetçilerin varlığı olduğunu söyleyen Başkan Esen, tek hedefinin halkın gerçek sorunlarına çözüm aramak olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasete başlama amacım halkın sorunlarını görmeyen, duymayan siyasetçilerin varlığıydı. Allah bizi, kimsenin derdini görmeyecek kör, duymayacak sağır yapmasın. Kafasını yastığa koyduğunda 'yarın yurttaşlarımız için ne yapabilirim, onların sorunlarını nasıl çözerim' diye düşünen siyasetçiler, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacak."

KONYAALTI'NDA SÖZ VATANDAŞIN

Mahalle Buluşmaları'nı konuşmak için değil, halkı dinleyip isteklerini yerine getirmek için düzenlediklerini belirten Esen, "Siz söyleyin, taleplerinizi belirtin, biz de not alıp çözüm arayalım" dedi.

'Ben bilirim, ben yaparım' şeklindeki yönetim anlayışına karşı olduklarını dile getiren Başkan Esen, halkın gerçek ihtiyaçlarının ancak halkı dinleyerek tespit edilebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sizden gelen talepleri birim müdürlerimiz de dinliyor. Onlar, bu taleplerinizin ne kadar sürede çözüleceğine dair bilgi verecek. Çalışmalar başladığında sizlerle birlikte bu süreci takip edeceğiz. Böyle toplantıları, bizim sizlerle bir araya gelmemizin yanında sosyal medya veya farklı kanallarla sorunları bize iletmenizden çok daha hızlı çözüm ürettiği için düzenliyoruz. Tekrar rica ediyorum. Burada biz dinleyiciyiz, siz konuşun. Tüm sorunlarınızı dinleyeceğiz ve çözümü için harekete geçeceğiz. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Birim müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve ben sizleri dinlemek, taleplerinizi, sıkıntılarınızı çözmek için buradayız."

"HALKIN KARŞISINA ÇIKMAK CESARET İSTER"

Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alındığında özellikle siyasilerin halkın önüne çıkmasının cesaret istediğini söyleyen bir vatandaş, halkın karşısına çıkıp talepleri dinleme cesareti gösterdiği için Başkan Esen'i tebrik etti. Konyaaltı Belediyesi'nin mahallelerine önem verdiğini ve çok güzel işler yaptığını dile getiren mahalle sakini, belediye çalışanlarına ve Başkan Esen'e teşekkür etti.

Düzenlenen toplantıda 7'den 70'e herkes söz alırken, bölge sakinlerinden gelen taleplerin bazıları hemen plana alınıp gerekli çalışmalara başlandı. Çocuğunu maddi yetersizlikten dolayı kreşe göndermediğini söyleyen bir vatandaşın bilgilerini alan Esen, kreş konusunda kendisine gerekli yardımı yapacaklarını söyledi.

Sarısu Mahallesi'nde de yeni bir kreş yapmayı planladıklarını belirten Esen, "İmkanımız olduğu sürece yeni kreşler, yurtlar ve sosyal tesisler yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü bir baba olarak şunu çok iyi biliyorum ki evlatlarımız bizim her şeyimiz. Onları dünyalara değişmeyiz. Bu yüzden sizleri çok iyi anlıyorum" dedi.

Halktan gelen talepleri hızlıca çözüme kavuşturacaklarını belirten Esen, kendi yetki alanında olmayan konularla ilgili gelen talepler için de yetkili kurumlar ile iletişime geçeceklerini kaydetti.