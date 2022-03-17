Başkan Ertuğrul Çetin çalınmadık kapı girilmedik ev bırakmıyor - Haberler

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Başkan Ertuğrul Çetin çalınmadık kapı girilmedik ev bırakmıyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Ertuğrul Çetin çalınmadık kapı girilmedik ev bırakmıyor

Pursaklar'ın her mahallesini gezerek vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun çalışma takviminde fırsat bulduğu her anı değerlendirerek ilçe sakinlerinin kapılarını çalıyor.

Pursaklar'ın her mahallesini gezerek vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun çalışma takviminde fırsat bulduğu her anı değerlendirerek ilçe sakinlerinin kapılarını çalıyor.

Pursaklar halkının yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, kapı kapı, sokak sokak gezerek vatandaşlara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak talep ve isteklerini dinliyor.

"Pursaklar'da hiç kimse yalnız değil, biz kocaman bir aileyiz"

Pursaklar'a hizmet yolunda gece gündüz demeden sokaklarda olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hatırını sormadığımız kimse kalmasın diye hemşehrilerimizin kapılarını çalıyoruz. Her çaldığımız kapının ardından vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten davranışları bizleri çok mutlu ediyor. Pursaklar'da hiç kimse yalnız değil, biz kocaman bir aileyiz. Bizlerde ilçe sakinlerimizden aldığımız bu enerji ile birlikte Pursaklar'a hizmet aşkıyla hareket edip, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Ertuğrul Çetin çalınmadık kapı girilmedik ev bırakmıyor

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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