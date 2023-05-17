Başkan, Eroğlu,' 29 Mayıs sabahı ülkemizde Türkiye Yüzyılı başlayacaktır' dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Milleti için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 29 Mayıs sabahı ülkemizde Türkiye Yüzyılı başlayacaktı" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta 2. Turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bütün siyasi hayatı boyunca birçok badirelerden geçerken hiçbir zaman yılgınlığa düşmeden milleti için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 29 Mayıs sabahı ülkemizde Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. Ülkemizin kazanımları bütün dünyada parlayacak, yerli ve milli kaynaklarla güçlenen ekonomik varlığımız milletimizin refahının artmasına, ülkemizin her alanda daha fazla söz sahibi olmasına vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

"29 Mayıs sabahı ülkemizde Türkiye Yüzyılı başlayacaktır"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde milletimizin iradesinin tecellisini yaşadık. Milletimizin, yurt içinden ve yurt dışından rekor bir katılım ile gerçekleşen seçimlerde hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri oylarla hem de Cumhur İttifakını meclise güçlü bir şekilde taşımasıyla istikrar ve istikbalden, Türkiye Yüzyılı hedeflerinden yana iradesini ortaya koymasının mutluluğunu yaşıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Tokatlı hemşerilerimizin yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına güçlü desteğini görüyoruz. Bu kıymetli desteklerle gurur duyduğumu ve sizlere teşekkürlerimizi sunduğumu belirtmek isterim. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs tarihinde yapılacak ikinci turu bulunmaktadır. Bütün siyasi hayatı boyunca birçok badirelerden geçerken hiçbir zaman yılgınlığa düşmeden milleti için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 29 Mayıs sabahı ülkemizde Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. Ülkemizin kazanımları bütün dünyada parlayacak, yerli ve milli kaynaklarla güçlenen ekonomik varlığımız milletimizin refahının artmasına, ülkemizin her alanda daha fazla söz sahibi olmasına vesile olacaktır. 29 Mayıs 2023 sabahı güzel vatanımız için yeni bir çağın, Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacaktır. Milli ve yerli teknolojiden, savunma sanayinden, enerji kaynaklarından, tam bağımsızlık ve bölünmez bütünlük ilkelerinden yana tavrını net bir şekilde ortaya koyan milletimizin iradesi sayesinde gelecek gençliğimizin olacaktır. Eserler üreten, her gün biraz daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan kadrolarımız ile milletimizin güçlü iradesi ile gelecek Türkiye'nin olacaktır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, bu değerleri daha güçlü bir şekilde haykıracağımız ve bütün dünyaya ilan edeceğimiz bir gün olacaktır. Heyecanımız ve coşkumuzla çalışmalarımıza devam edecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla 13'üncü Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğiz" şeklinde konuştu. - TOKAT

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023