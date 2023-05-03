Başkan Ergün Soma'da temaslarda bulundu

Manisa'nın ilçelerindeki yatırımları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Soma'da temaslarda bulundu. İlçedeki sıcak asfalt çalışmasını başlatan Başkan Ergün, esnaf, STK ve üreticilerle de bir araya geldi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Soma ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Somalı üreticilere destek

Soma'da üreticilerle buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği binası önünde Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Ziraat Odası Başkanı Tuncay Kurt, partililer ve mahalle muhtarları tarafından karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma'da ilk olarak üreticilerle bir araya geldi. Başkan Ergün, 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor' projesinde eğitim ve belgelerini alan 18 kursiyere 5 arılı ve 5 arısız olmak üzere toplam 90 adet arılı ve 90 adet arısız kovanı teslim etti. Kırsal kalkınma noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Başkan Ergün, "Geçtiğimiz sene kırsal kalkınma noktasında 70 milyon liranın üzerinde bütçe ayırmıştık. Bu sene üretimin çok önemli olduğu noktadan hareket ederek bütçemizden 120 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayırarak desteklerimize devam ettiriyoruz. Bugün de bu desteklerden bir tanesi burada. Kurslarını bitiren 18 kardeşimize 5 arılı ve 5 arısız kovanın dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda Soma Ziraat Odamıza Tohum Temizleme makinesini protokolle teslim etmiş olacağız. Hayırlı işlerde kullanılsın. Vatandaşlarımız ne istiyorsa biz alet edevat noktasında bu yatırımlarımızı üzerine koyarak devam ettireceğiz. Emeği geçen bütün çalışanlarımıza, destek olan vesile olan Ziraat Odalarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Soma'da olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, konuşmasının ardından kurslarını başarıyla tamamlayan 18 kursiyere 5'er adet arılı, 5'er adet arısız olmak üzere toplam 90 adet arılı, 90 adette arsızı kovanı üreticilere teslim etti. Üreticiler de projede bulunmaktan duydukları mutluluğu ve projenin önemini ifade ederek Başkan Ergün'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Ergün, daha sonra Soma Ziraat Odası Başkanlığı'na tohum temizleme makinesini protokolle teslim etti. Soma Ziraat Odası Başkanı Tuncay Kurt, "Tohum maliyetlerini düşürmek için sizden bu makineyi talep ettik. Ziraat Odası Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve çiftçilerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Makine Turgutalp'te depoda duracak. Vatandaşlar gelip kullanabilecekler ve bir sonraki yıla hazırlanmış olacaklar" diye konuştu.

Asfalt çalışmasını başlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Muzaffer Tezcan Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasını da başlattı. 17 bin metrekarelik alanda 4 bin ton tmt ve 4 bin ton sıcak asfalt çalışmasının gerçekleştirildiği caddede daha sonra aydınlatma ve orta refüj düzenlemesinin yapılacağı öğrenildi.

Duaların edilmesi ve kurban kesimiyle başlayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın asfalt çalışmasında 17 bin metrekarelik alanda 4 bin ton tmt ve 4 bin ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Asfalt çalışmalarının ardından ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince aydınlatma direkleri montajı ve orta refüj düzenlemesi yapılacak. Çalışmanın Soma'ya hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Allah kazasız belasız kullanılmasını nasip etsin. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Muzaffer Tezcan Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Esnafları da ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma ilçesinde yapılan yatırımları ve projeleri incelemek üzere ilçede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, esnaflara da ziyarette bulunarak hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Başkan Ergün, Soma'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından ilçe merkezinde kurulan semt pazarına da ziyarette bulundu. Pazar esnaflarına hayırlı işler temennisini ileten Başkan Cengiz Ergün, pazarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti, kadınlara çeşitli hediyeler takdim etti.

STK temsilcileriyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ilçe ziyaretinde, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Soma'da yapılan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Cengiz Ergün, STK temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Çocukları sevindirmeyi ihmal etmedi

Soma SEAŞ Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün daha sonra çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi. Başkan Ergün, minik öğrencilere kırtasiye seti ve top hediye ederek yüzlerinin gülmesini sağladı. - MANİSA