Başkan Ergün personeliyle bayramlaştı

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde kurmayları, daire başkanları ve personeliyle bayramlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü İslam aleminin kutlayacağı Ramazan Bayramı öncesinde, haftanın son mesai gününde belediye hizmet binasında üst yönetimi, daire başkanları ve personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım, Ali Öztozlu, Uğur Başkal, Başkan Danışmanları, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları hazır bulundu. Başkan Ergün bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlarla tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

Personele teşekkür etti

Tüm personelin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Başkan Ergün, "Tüm yönetici arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla Manisa'mıza hizmet etmek için 17 ilçemizde çalışıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramının çalışanlarımıza, Manisa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bayramlaşma töreni sonrası personellerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika