Başkan Ergün, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1169 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Türkiye genelinde milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ailesiyle birlikte oyunu kullandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1169 No'lu sandıkta oy kullanan Başkan Cengiz Ergün, yapılan seçimin verilen oyların hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, "Bugün, birkaç aydır sahada yapılan çalışmaların karşılığında ülkemizin siyaseti için vatandaşlarımızın oy kullandığı bir gün. Bizler de oyumuzu kullandık. Ümit ediyorum ki Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Vatandaşlarımız en doğru kararı verecektir. Türkiye için ilimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bütün vatandaşlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için inşallah en güzeli gerçekleşir" dedi. - MANİSA