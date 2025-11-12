Başkan Erdoğan şehitler için taziye mesajı yayımladı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargı uçağının Gürcistan -Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Şehit olan askerler için Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Kardeş ülke Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye dönüşte Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığı'mızın kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve şehitlerimizin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ