Başkan Erdem, adaylığını açıkladı

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ikinci dönem için adaylık başvurusunda bulundu. Başkan Erdem, yeni dönemde de yetki verildiği takdirde Nilüfer halkını gülümsetmeye devam edeceklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Nilüfer'de yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan Turgay Erdem, Nilüfer CHP İlçe Başkanı Özgür Şahin ile bir araya gelerek adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdem, "5 yıllık görevimizin sonuna geliyoruz. Partimiz seçim programını açıkladı. Bizde adaylık için başvurumuzu yaptık. Gelecek 5 yıl için genel merkezimiz ve halkımız yetki verirse bizde hizmetlerimize devam ederek Nilüferliler'i gülümsetmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'na giderek adaylık başvurusunu yapan Başkan Erdem, "Yaklaşık 20 yıldır Nilüfer için çalışıyorum. Nilüfer benim için sadece bir şehir parçası değil. Nefes alıp veren, yaşayan ve yaşatan bir organizma. Nilüfer benim evim. Nilüfer benim en büyük ailem" dedi.

Nilüfer'in modern yapılaşması, sosyal ve kültürel zenginliğiyle şöhreti Bursa'yı aşan bir kent haline geldiğini vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı, "Çok güzel işler yaptık. Nilüfer bugün, İstanbul'un Beşiktaş'ı Kadıköy'ü, Ankara'nın Çankaya'sı kadar şöhreti Bursa'yı aşmış, hatta uluslararası boyutlara gelmiş bir kent haline geldi. Ama bu dönem bir pandemi, bir de deprem gibi şanssızlığımız oldu. İkisi de son derece yıkıcı ve travmatik süreçlerdi. Yine de elimizden gelen her şeyi yaptık. Daha yapacak çok işimiz var. Ekonomik krize ve önceliklerimizi, yatırım planlarımızı değiştiren bu travmatik süreçlere rağmen vaadettiğimiz projelerin çok büyük bölümünü tamamladık. Bir kısım projemiz de hayata geçmek için gün sayıyor. Kentin ihtiyaçlarını sürekli değişiyor, dönüşüyor. Deneyimlerimiz çoğalıyor, vizyonumuz ve hayallerimiz büyüyor. Nilüfer'i ülkenin en modern ve en güzel kentlerinden biri yapmak için başladığımız projeleri tamamlamaya adayım. Son 20 yılına tanıklık ettiğim kenti çok daha güzel yerlere taşımak istiyorum."

Başvuru dosyasını alan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ise, seçimler öncesi adaylık başvurusu için gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Başkanımız 5 yıl boyunca Nilüfer'de ciddi emek verdi. Emeklerine teşekkür ediyoruz ve yeni süreçte de başarılarının devamını diliyoruz. Tüm adaylar için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.