Başkan Dündar, oyunu kullandı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Seçim sabahı ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'ya oy kullanırken eşlik eden Başkan Dündar, daha sonra oyunu kullanacağı Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçti. Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Başkan Dündar, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Seçim sabahı ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'ya oy kullanırken eşlik eden Başkan Dündar, daha sonra oyunu kullanacağı Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçti. Okula eşi Sevginar Dündar ile birlikte gelen Başkan Dündar, vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Okuldaki 1184 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dündar, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Başkan Dündar, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti. - BURSA