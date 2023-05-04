Başkan Deveci'den Samsunspor taraftarına bin bilet jesti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Süper Lig'e çıkarak şehri sevince boğan Samsunspor'un 7 Mayıs'ta gerçekleştireceği kupa töreni ve şampiyonluk şöleni için taraftara 1000 bilet hediye ederek jest yaptı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Süper Lig'e çıkarak şehri sevince boğan Samsunspor'un 7 Mayıs'ta gerçekleştireceği kupa töreni ve şampiyonluk şöleni için taraftara 1000 bilet hediye ederek jest yaptı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un, 7 Mayıs 2023 Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda yapacağı kupa töreni ve şampiyonluk şöleni için 1000 biletle taraftarın sevincine destek oldu. Başkan Deveci, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyla iş insanlarına ve Samsun sevdalılarına da seslenerek taraftarla dayanışma çağrısı yaptı. Biletler ise Samsunspor yönetiminin ve taraftar gruplarının öncülüğüyle Samsunsporlulara ulaştırılmaya başlandı.

Dayanışmaya davet

Başkan Deveci yayınladığı sosyal medya videosunda, "Sevgili Samsunlular, beklediğimiz gün geldi. Samsunspor'umuz şampiyon oldu ve Süper Lig'e çıktı. 7 Mayıs Pazar günü bu olağanüstü günü kutlayacağız. Bunu en çok hak edenlerden birisi de Samsunspor taraftar grupları. Samsunspor taraftarlarının 7 Mayıs'ta yapılacak kupa töreni ve şampiyonluk şöleninde stadyuma gelebilmeleri için Samsunspor taraftarlarıyla dayanışmaya davet ediyorum. Ben Cemil Deveci olarak 1000 biletle bu kampanyaya katılıyorum. Samsunlu tüm iş insanlarımızı, Samsun sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum" dedi. - SAMSUN