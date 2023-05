Başkan Demir: 'Serbest OSB'nin önüne liman yapılacak'

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Serbest Bölge'nin oluşturulacağı tersane alanına liman yapacaklarını açıkladı.

41 gündem ve birçok gündem dışı maddenin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 19 Mayıs Maratonu'nda koşacak atletlere verilecek ödüllerin belirleneceği maddenin dışındaki maddelerin ilgili komisyonlara sevk edildiği mecliste, atletlere verilecek ödüller ise önce komisyonda, sonra da mecliste oy birliği kabul edilerek karara bağlandı. Başkan Mustafa Demir, Samsun'a yakın zamanda kazandırılan ekonomik hamleler ve yeni girişimler hakkında meclisi bilgilendirdi.

"Serbest Osb'nin önüne liman yapılacak"

Samsun'a kazandırılan Serbest OSB ve diğer OSB'lerin yanı sıra gelen diğer yatırımlardan da bahseden Başkan Demir, "Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un emekleri ile bizim mevcut OSB'deki mülkiyet 2 bin 600 dönümü tamamını bedelsiz olarak aldık. Tekkeköy OSB Müteşebbis Heyeti mülkiyetine geçti. Planları da ön planları yapılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile irtibatı müteakiben tahsise başlayacağız. Yatırım için teklifler bize, valiliğe, TSO'ya da başvurabilir. Merkezdeki OSB'de katma değeri yüksek, ihracata dayalı kaliteli, nitelikli üretim yapabilen, hedefi daha çok ihracat olan, sanayi tesislerine sahilde olması gereken, önüne de muhtemelen liman yapacağız o tersane alanını. İnşallah yenilenebilir enerji, sıfır atık, arıtma tesisleri ve altyapısıyla mükemmel bir OSB inşa etme startını verdik. Tapuyu aldık. Balıkçılık OSB Yakakent'te onun da tapusu alındı. Karayollarından YİKOB'a tapusu verildi. Bir miktar cüzi parayla bunu mal ettik. Çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda da yatırım yapmak isteyenler için burası kısa sürede hazır hale gelmiş oldu. Serbest Bölge'de de 2900 dönüme çıkacak şekilde çalışmayı başlattık. Serbest Bölge'nin önüne de bir liman yapma startını verdik. Şu anda proje grubu marina, Mert Plajı'nın orada bir sanat yapımız olacak. Orayı amatör balıkçılar için hazırlıyoruz. Bunun dışında Atakum'da İskele Kafe, Yakakent'te İskele Restoran gibi Serbest OSB'de limanla ilgili teknik, jeolojik etütlerle ilgili çalışmaları yapmak üzere firma çalışmalara başlıyor. Dün de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Çarşamba'ya bir okul ile ilgili 100 milyon TL ödenek geldi. Canik'e de yine bakanlıktan bir okulla alakalı 110 milyon TL ek ödenek geldi. Bu girişimlerinden dolayı Bakanımız Mehmet Muş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Mecliste Azerbaycanlı milletvekilleri misafir edildi

Meclisin bu ayki açılış toplantısına Azerbaycan'dan gelen 4 milletvekili ve siyasi misafir oldu. Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Hijran Hüseynova, Milletvekilleri Ramin Mammadov, Nasib Mahamaliyev ve İlham Mammadov'un yanı sıra siyasiler Emil Asabov ile Elmar Mammadov da toplantıyı takip etti.

2 kardeş ülke

Kısa bir konuşma yapmak için kürsüye çıkan Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Hijran Hüseynova, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman 2 kardeş ülke olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın her başı sıkıştığında yardıma koştuğunu, Azerbaycan'ın da Türkiye'ye her zaman destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Belediye meclisinin son karar toplantısı 16 Mayıs Salı günü aynı yer ve saatte yapılacak.