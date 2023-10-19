Başkan Demir: "Samsun'un her noktasında çalışma yapıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Kırsal altyapıda büyük ölçüde sözümüzü yerine getirdik. Kent merkezleri ve ilçelerde tüm altyapılardaki eksikleri tamamlıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Çok Amaçlı Salon'da bir program düzenlendi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız, Metin Köksal, Ahmet Bayır ile daire başkanları, Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı ve Baruthane Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, ilçelerden gelen muhtarlar denek başkanları ve Samsun'da görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Filistinli kardeşlerimize tarihte görülmemiş bir zulüm uygulayan İsrail'in yaptıklarını şiddetle ve nefretle kınıyorum. Zulmü yapanlar şunu çok iyi bilmelidir ki zulmün daha ağırını kendisi bulur. Masum insanları hedef alan her saldırı insanlık suçudur. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Samsun'un her noktasında çalışma yapıyoruz"

Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Demir, "Muhtarlarımızla birlikte 5 yıla yakın bir zamandır mesai yapıyoruz. Sizlerle birlikte Samsun'un her yerinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla birlikte çok güzel işler yaptık. Bu şehir sizlerin desteğiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek bir kaç şehirden biri haline geliyor. Hedefimiz, vizyonumuz, gayretimiz bu. Rastgele çalışmıyoruz. Akşam düşünüp sabah bunu yapalım demiyoruz. Her şey bir plan program dahilinde. Kırk sefer ölçüp bir sefer biçip çalışıyoruz. Kırsal altyapıda büyük ölçüde sözümüzü yerine getirdik. Kent merkezleri ve ilçelerde tüm altyapılardaki eksikleri tamamlıyoruz. Altyapı, üstyapı, insana dair tüm çalışmalarımızda geleceği ön görüp buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimde, sosyal hizmetlerde ihtiyaç duyan herkesin yanında olmak için var gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."

Program muhtarlara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN