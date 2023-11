Başkan Demir: " Samsun'da artık eskisi gibi sular hiçbir yerde birikmeyecek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2 ayda tamamladıkları altyapı çalışmaları neticesinde şehirde bir daha su birikintisi görüntüleri yaşanmayacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi Başkan Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. 78 gündem 2 gündem dışı olmak üzere toplam 80 maddenin görüşüldüğü toplantıda altyapı çalışmaları gündeme geldi. Başkan Mustafa Demir, deniz seviyesinin altında kalan ve su birikintileri meydana gelen birçok yerde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, eski görüntülerin önüne geçeceklerini ifade etti.

"Samsun'da artık eskisi gibi sular hiçbir yerde birikmeyecek"

Sadece sanayideki alanın altyapı çalışmasına 40 milyon TL harcadıklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Şehri problemsiz hale getirecek projeler üretiyoruz. SASKİ şu anda müthiş bir atakla selle ilgili çalışmalara devam ediyor. 1-2 yerde çözüm bulmakta zorlanıyoruz ama onlara da çözüm buluyoruz. Eskisi gibi sular hiçbir yerde birikmeyecek. Son selde yağmur bir 10 gün daha geç yağsaydı sanayide su birikmeyecekti. Şimdi o projede bitti. Sadece orada altyapıya 40 milyon TL para harcadık. 6 metre kotundan, yerin 10 metre aşağısına indik. 4 tane 2 metre boyunca pompa koyduk. 1 motor saniyede 500 litre su basıyor. 4 tane motor dakikada Mert Irmağı'na 15 tankerlik su basıyor. Saatte 150 tanker suyu ırmağa tahliye edecek. Atakum Alparslan Bulvarı'nda 2 dev boruyu yan yana koyduk. 4 metreye yakın oluşturduğumuz çapla suları tahliye edeceğiz. Bu ağır bir altyapı çalışması. Bu işler bir muhalefet belediyelerinde yapılmış olsa 2-3 senede yapılamayacak yatırımı biz 2 ayda tamamladık. Böyle de bir hıza sahibiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek'in eski Yalı Kafe'nin olduğu alanda Kıyı Kanunu'na aykırı yapı yapıldığını iddia etmesi üzerine konuşan Başkan Mustafa Demir, "Bizde yasalara aykırı işlem olmaz. Kıyı Yönetmeliği 13. maddeye uygun olarak yapılmaktadır. İnşaat ruhsatı da var. Çobanlı'da bir İskele Kafe var. Atakum'da hem de denizin içerisinde. Hasan İpek'ten onun yapılamaz olduğuna dair bir dilekçe alın, yıkmak için konuyu encümene taşıyalım! Bahsettiğiniz Yalı Kafe'nin alanında bir sıkıntı yok. Orada bir kitap kafe inşa ediyoruz. Kafe, sanat bloğu, kütüphane, restoran olacak. 7'den 70'e herkes oraya uğrayacak. İç donanımları da çalışılıyor, yakında hizmete alınacak. Sizin bahsettiğiniz yapı da cami, yani ibadet alanı" diye konuştu.

"Bu şehre bir toplantı oteli kazandıracağız" diyen Başkan Demir, "Otelimizin uygulaması yapılıyor. Projesi hazırlanıyor. 250 yataklı harika toplantı oteli inşa edeceğiz. Türkiye'de kurumsal firmaların toplantı yapacağı Türkiye'de bir numaralı otel burada olacak. Manzarası harika olacak. Marka olacak" ifadelerini kullandı.

Turizmle ilgili değerlendirme yapan Başkan Demir, "10 yıl aradan sonra ilk kez bir kruvaziyer gemiyi ağırladık. Yüksek bir memnuniyetle şehrimizden ayrıldılar. Bu memnuniyete katkı sınan herkese teşekkür ediyorum. Samsun turizmde tarihi bir sıçrama yaşıyor. Akdağ Kayak Merkezi, Şahinkaya Kanyonu, Kuş Cenneti, her bir ilçemiz her bir değerimiz turizm destinasyonu. Her biri için proje geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İl genelindeki yatırımlarla ilgili de konuşan Başkan Demir, "Kongre Merkezi Uygulama projesi bitmek üzere. 52 bin m2 olan projeyi 69 bin m2 ye çıkardık. 2 kat kapalı otopark ilave ettik. Neden bunu yaptık? Çünkü burada bir gün G-20 zirvesi yapılacak. Tüm araçlar kapalı otoparka parke edilsin diye. Kamu Kampüsü konusunda çalışmalar da sürüyor. Makro AVM projesi tamamlanmak üzere. Kısa sürede orayı da muhteşem bir alana dönüştüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Meclis toplantısında 80 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.