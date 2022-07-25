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Başkan Demir: "Radyoterapiye başladık"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Demir: 'Radyoterapiye başladık'

Sağlık problemleri nedeniyle Ankara'da tedavi gören Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tetkiklerde tümör tespitine rastlandı.

Sağlık problemleri nedeniyle Ankara'da tedavi gören Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tetkiklerde tümör tespitine rastlandı. Şu anda radyoterapiye başladık" dedi.

Akciğerinde tümör tespit edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya gitti. Demir, tedavi gördüğü Ankara'dan Samsun'da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı İl Danışma Meclisi'ne görüntülü bağlandı. Başkan Demir hastalığıyla ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haziran ayından itibaren bacağımda bir ağrı oluşmuştu. Geçer derken bayram geldi ve geçmedi. Tabii büyük bir tempoda çalışıyorduk. Hastaneye gittiğimizde orada spazm oluştuğunu gördük. Tetkiklerde tümör tespitine rastlandı. Şu anda radyoterapiye başladık. Yeni akıllı ilaçlar uygunmuş, önümüzdeki hafta da ilaç tedavisine başlayacağız. Akabinde Samsun'a dönmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Binali Yıldırım, Mustafa Demir'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, "En kısa zamanda Samsun sizi burada görmek istiyor. İnşallah tedaviniz kısa zamanda tamamlanacaktır. Burada hizmete devam edeceksiniz. Buna yürekten inanıyoruz. Mustafa Bey'le bizim güzel anılarımız var. Güzel şeyler yaptık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Demir Ankara Samsun Politika Haberler

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