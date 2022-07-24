- Başkan Mustafa Demir: "Radyoterapiye başladık"

SAMSUN - Sağlık problemi nedeniyle Ankara'da tedavi gören Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tetkiklerde tümör tespitine rastlandı. Şu anda radyoterapiye başladık" dedi.

Akciğerinde tümör tespit edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya gitti. Tedavi gördüğü Ankara'dan Samsun'da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı İl Danışma Meclisi'ne görüntülü bağlandı.

"Önümüzdeki haftada ilaç tedavisi başlayacağız"

Başkan Demir hastalığıyla ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haziran ayından itibaren bacağımda bir ağrı oluşmuştu. Geçer derken bayram geldi ve geçmedi. Tabii, büyük bir tempoda çalışıyorduk. Hastaneye gittiğimizde orada spazm oluştuğunu gördük. Tetkiklerde tümör tespitine rastlandı. Şu anda radyoterapiye başladık. Yeni akıllı ilaçlar uygunmuş, önümüzdeki haftada ilaç tedavisi başlayacağız. Akabinde Samsun'a dönmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Binali Yıldırım ise Mustafa Demir'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, "En kısa zaman Samsun sizi burada görmek istiyor. İnşallah tedaviniz kısa zaman tamamlanacaktır. Burada hizmete devam edeceksiniz. Buna yürekten inanıyoruz. Mustafa Bey'le bizim güzel anılarımız var. Güzel şeyler yaptık" ifadelerini kullandı.