Başkan Demir: 'Önce altyapı, sonra bina'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aydınlık Bulvarı çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bina yapıldıktan sonra alt yapı yapılmasın, alt yapısı olan yerlere bina yapılsın diye bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aydınlık Bulvarı çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bina yapıldıktan sonra alt yapı yapılmasın, alt yapısı olan yerlere bina yapılsın diye bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kent içi trafik yoğunluğunu alternatif güzergahlar yaparak azaltan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yollarıyla da şehrin daha planlı büyümesine katkı sunuyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydınlık Bulvarı ile 1467. Cadde'yi açarak yeni bir bulvar için mesai yapıyor. Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni bulvar 35 metre genişliğinde ve gidiş-geliş 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak.

"Atatürk Bulvarı'ndaki trafik yükünü azaltacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aydınlık Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Kentin dört bir yanında yol çalışmalarına hızla devam ettiklerini ifade eden Başkan Demir, "Her yeni bulvar projesi trafiğe bir nefes demek. Bu proje Atatürk Bulvarı'ndaki trafik yükünü azaltacak. Aynı zamanda Atakum ile Toybelen Sanayi Sitesi ve Keresteciler Sitesi'ni birbirine bağlayacak. Yollarımızı açıyoruz. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerini hemen bölgeye getiriyoruz. Düzenli, planlı ve verimli bir çalışma yürütüyoruz. Ne adına yapıyoruz bunu? Kaliteyi yakalamak, mükemmel alt yapıya ulaşmak, şehrin ihtiyaçlarına uygun alt yapıları yetiştirmek. Bina yapıldıktan sonra alt yapı yapılmasın, alt yapısı olan yerlere bina yapılsın diye bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN