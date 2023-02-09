Başkan Demir: 'Bu acıyı tarif etmek mümkün değil'

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ruhlarına Fatiha okundu. Başkan Mustafa Demir, "Bu acıyı tarif etmek mümkün değil" dedi.

43 gündem maddesinin yer aldığı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan mecliste ilk 38 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, şirket temsilcilerinin belirleneceği 5 madde ise oylanarak karara bağlandı. Başkan Mustafa Demir, deprem bölgesine yapılan yardımlar hakkında ve soru önergesine cevap vererek açıklamalarda bulundu.

"12 afet yönettim, bu acıyı tarif etmek mümkün değil"

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşanan acının tarifinin olmadığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "SASKİ ekibimiz Elbistan'da görevli. Su verme işlemlerine başladık ve yıkılan binaların hatları kapatılıyor. Ekiplerimiz Kahramanmaraş ve Elbistan'da ellerinden geleni yapıyorlar. Su noktasında büyük bir çaba sarf ediyorlar. 300'e yakın personelimiz deprem bölgesinde hizmet veriyor. İl merkezinde kurduğumuz mutfağımız insanlara sıcak yemek dağıtıyor. Elbistan'da da bir mutfak oluşturuyoruz. Samsun halkı da yardımlar için seferber oldu. Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Bakanlık dönemimde 12 afet yönettim. Allah bu tür afetlerden tüm insanlığı korusun. Çok sayıda yıkım var. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve 10 yakın ilde büyük yıkım söz konusu. Bizim ekiplerimiz de Elbistan'da köylere, kırsal mahallelere ulaşma noktasında büyük çaba sarf ediyor. Yaraları sarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gönderdiğimiz ekipman, insan ve yardımların haricinde afet bölgesine her gün 100 bin adet ekmek gönderiyoruz. Esnaf odalarımıza teşekkür ediyoruz. Unu da sanayicilerimiz bedelsiz veriyor. Samsun her afette dayanışma ruhunu harekete geçirmiş bir şehirdir. Büyük bir hassasiyetle oradaki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Tüm personel yüksek lisans ve doktora eğitimlerinden geçecek"

CHP meclis üyeleri tarafından belediye memurlarına yapılan sınavlar hakkındaki soru önergesini de cevaplayan Mustafa Demir, "Devlet memurlarının neye tabi olduğunu herkes bilir. İdare, belediye ve meclis bu işin neresindedir yasalarla mevcut. İdarenin personelini yetiştirme, geliştirme, yeterli hale getirme görevi vardır. Sürdürülebilirlik açısından bizim yaptığımız tam da budur. Burası belediye. Biz 167 tane KPSS ile yeni memur aldık. Bu kadar alım da hemen hemen hiçbir büyükşehir belediyesinde olmadı. Biz aldık. Asaletleri tasdik oldu. Çakı gibi belediyenin tüm hizmetlerinde ve afet bölgelerinde gece gündüz çalışıyorlar. Memurlar, bizim yaptığımız sınavlarla devlet memuriyeti hakkını kaybetmezler. Görevlendirme ve alanlardaki değerlendirmelerde idare yetkilidir. Kalkıp da inşaat mühendisini fen işlerinde bir yapı kontrol yeterliliği yoksa personeli o birime veremezsiniz. Bunun giderilmesi için eğitim alması lazım. Muhalefeti anlıyorum. Çok alışkın değilsiniz belediyelerin nitelikli, cevval, çalışkan olmasını. Biz eğitimi de takip ederek üniversitelerle protokol imzaladık. Tüm lisans mezunu çalışanlarımızı yüksek lisans ve doktora tezli-tezsiz olmak üzere protokolümüz var. Tüm personeli bu eğitimlerden geçireceğiz. Bu çalışanlar çok kıymetli insanlar ve belediyemizde görev ifa ediyorlar. Ne kadar verimli, yetkin, donanımlı olurlarsa bu şehre ve ülkeye o kadar fazla hizmet ederler" şeklinde konuştu.

Meclisten havale edilen maddeler ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra bir sonraki meclis toplantısında ele alınacak. - SAMSUN