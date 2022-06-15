Başkan Demir: "Bosna Hersek ile dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz" - Haberler

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Başkan Demir: "Bosna Hersek ile dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Demir: 'Bosna Hersek ile dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz'

Samsun ile kardeş şehir olan Brçko'yu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bosna Hersek ile uzun yıllar süren dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

Samsun ile kardeş şehir olan Brçko'yu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bosna Hersek ile uzun yıllar süren dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, kardeş şehir olan Bosna Hersek'in Brçko şehrinde temaslarda bulundu. Daha önce Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ve beraberindeki heyeti Samsun'da konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bosna'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Başkan Demir ve beraberindekiler Bosna Hersek ziyaretinin ilk gününde Aliya İzzetbegoviç'in kabri ile Srebrenitsa Soykırım Müzesi, Hayat Tüneli, Gazi Hüsrev Camii ve Medresesi'ni ziyaret etti.

Kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra ticari ve kültürel bağların da güçlenmesi adına karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan Başkan Demir, "Bosna Hersek ile uzun yıllar süren dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz. Samsun'dan burada bulunan bütün kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. İstiyoruz ki, Samsun halkı ile Brçko kenti halkı arasında kardeşlik ve sevgi duyguları güçlensin. Bu kardeşlik dünyaya umut olsun, örnek olsun. İki kardeş kent olarak, sportif, kültürel, eğitim, sosyal hizmetler, ekonomik, kalkınma, toplumsal gelişim ve yenilenebilir enerji konularında bilgi birikimlerimizi birbirimize aktaracağız" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Demir Samsun Politika Haberler

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