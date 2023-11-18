Başkan Demir: "Batı Çevre Yolu trafiği ciddi anlamda rahatlatacak"

"Panorama Müzesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredeceğiz"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 etabının plan çalışması biten ve 1 etabı kalan Batı Çevre Yolu'nun Atatürk Bulvarı ve diğer arterlerde de trafiği ciddi anlamda rahatlatacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 3. Birleşiminde mali konuların dışında kalan maddeler bugün yapılan oturumda görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan gelen 53 gündem maddesi ele alındı. Karara bağlanan maddeler arasında Batı Çevre Yolu'nun 4. etap kullanım kararları ve 3. etap itirazları da yer aldı.

"Batı Çevre Yolu trafiği ciddi anlamda rahatlatacak"

Batı Çevre Yolu'nun son etap kullanım kararlarının belirleneceği imar planlarının çalışmasına da başlandığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Batı Çevre Yolu kapsamında daha önce Atakum Belediyesi'nden geçen plan çerçevesinin dışına çıkan bir nokta yok. Aynı planlar yeniden çalışılmıştır. Batı Çevre Yolu planlarına parça parça çalışılıyor. Planlar önce çalışılıyor, yolları da ekibimiz ve dışarıdan teknik destek alarak planlıyoruz. Yolların bugünden yapımı da hesaplanarak çalışılıyor. En sonra Batı Çevre Yolu ile alakalı 5. etap çalışmaları da gelecek. Plan kapsamında olan olmayan yerler var. Çevre yolunun planının tamamı 30 bin küsur dönüme ulaşacak. Ulaşım, otopark problemlerinin hiç birisi olmayacak. Atakum'da Atatürk Bulvarı ve diğer arterlerde de trafiği ciddi anlamda rahatlatacak" dedi.

Çevre yolu kullanım kararlarını içeren 2 gündem maddesi de meclis üyelerinin oy çokluğu kararı ile kabul edilerek karara bağlandı.

"Panorama Müzesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredeceğiz"

Devam eden ve yapılacak projeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Demir, "Kamu Kampüsü Projesi kısa sürede tamamlanacak. 2024 yılının başında inşaatına başlanacak. Belediyemizin tüm birimlerini oraya taşıyacağız. Muhteşem bir proje olacak. Cumhuriyet Meydanı Projesi'ne çok önem veriyoruz. Bilgisayar firmasının kullandığı, yıktığımız binanın olduğu yere çok güzel bir park yapıyoruz. Orayı ağaçlandırıyoruz. Banklar koyacağız. Bu değişikliğin oradaki trafiğe de faydası var. Cumhuriyet Meydanı Projemiz ve Samsun Fuar Alanı Projemiz bittiğinde oradan karşıya yürüyen merdivenli üst geçit yapacağız. Kapalı bir sistem. Çok şık bir mimari ile yapılacak. Panorama Müzesini de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredeceğiz. Onlar da o projeyi daha da geliştirecekler. Samsun Müzesi inşaatı da bitti. Muhteşem bir çalışma oldu. Çok güzel bir açılış yapacağız oraya. Tüm çalışmalar tamamlandığında, Cumhuriyet Meydanı Projesi tamamlandığında Samsun merkezi müthiş bir fonksiyon kazanacak" diye konuştu.