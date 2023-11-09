Başkan Coşkun; "Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak"

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 85. Yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Türk ve dünya tarihine adını yazdıran ulu önderin aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde onu bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle ve minnetle andıklarını söyleyen Başkan Coşkun, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Türk Milleti'nin bağımsızlığı için ömrünü adamış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir' diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurgulamıştır" dedi.

Başkan Coşkun, mesajına şu ifadelerle son verdi:

"10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" - DENİZLİ