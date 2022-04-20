Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü - Haberler

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Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Başkan Ceylan Ankara'da kamu hizmetlerinin Köyceğiz'e kazandırılması noktasında birebir ve bürokratların da katılımıyla toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda ilçede devam eden çalışmaların hızlandırılması, yeni yapılacak hizmetlerin de ilçeye kazandırılmasıyla ilgili konular görüşüldü. Misafirperverliği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya şükranlarını sunan Başkan Ceylan, "Bugüne kadar ilçemize sağladığı destek ve katkılarından dolayı Bakanımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Köyceğiz, Ankara, Muğla, Politika, Haberler

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