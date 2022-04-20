Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şevki Şar gençlerle sahurda bir araya geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şevki Şar gençlerle sahurda bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "AK Parti Genel Merkez MKYK Şevki Şar'ında katılımlarıyla Teravih namazı sonrası kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini kutladık. Daha sonra gençlerimizle sahurda buluştuk. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Teravih, Kütahya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title