Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu

KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şevki Şar gençlerle sahurda bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "AK Parti Genel Merkez MKYK Şevki Şar'ında katılımlarıyla Teravih namazı sonrası kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini kutladık. Daha sonra gençlerimizle sahurda buluştuk. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA

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