Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti - Haberler

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Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Şaphane ilçesini ziyaretinde restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camiinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

ŞAPHANE, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Şaphane ilçesini ziyaretinde restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camiinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şaphane ziyareti hakkında bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Şaphane Koordinatörümüz Ahmet Karabulut, İlçe Başkanımız Hasan Basri Mete ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla Şaphane ilçemizde yaşayan kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ettik. Ayrıca Restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Restorasyon, Kütahya, Şaphane, Ceyhun, Politika, Haberler

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