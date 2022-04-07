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Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

Ramazan süresince değişik mahallelerde evleri ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların ramazanlarını tebrik eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, evlere çat kapı iftar ziyaretlerinde de bulunuyor.

KÜTAHYA (İHA) - Ramazan süresince değişik mahallelerde evleri ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların ramazanlarını tebrik eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, evlere çat kapı iftar ziyaretlerinde de bulunuyor.

Ramazan ayında vatandaşların hayır dualarını almak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, ayrıca iftar sofralarına çat kapı misafir olduklarını söyleyen Başkan Sebahattin Ceyhun, "Vatandaşlarımızı çat kapı iftar ziyaretimizde Ramazan ayının mutluluğunu ve bereketini birlikte paylaşıyor, eski Ramazanları yad ediyoruz. Sorunlarını dinleyip, hayır dualarını alıyoruz. Rabbim herkesin sofralarına bereket, hanelerine huzur nasip eylesin" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

Başkan Ceyhun'dan çat kapı iftar ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kütahya, Politika, Haberler

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