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Başkan Cengiz Arslan belediye ailesiyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Cengiz Arslan belediye ailesiyle bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesi son iş gününde Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve personeller arasında bayramlaşma töreni yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi son iş gününde Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve personeller arasında bayramlaşma töreni yapıldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Belediye binası önünde gerçekleşen bayramlaşma törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Belediye İdare Müdürleri ve belediye personeli katıldı. Başkan Arslan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Arslan, "Çameli Belediyesi ailesinin değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyor, nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

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