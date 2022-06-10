Başkan Çelik ikinci kez TDBB yönetimine girdi - Haberler

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yeniden başkan seçildiği genel kurulda, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de ikinci kez yönetime girdi.

Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulan, aralarında Azerbaycan, KKTC, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moğolistan, Tataristan gibi 30 ülkeden 1200 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın güven tazeleyerek yeniden başkan seçildiği genel kurulda, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Ege Bölgesini temsilen ikinci kez yönetime girdi. TDBB yönetimine bir kez daha giren Başkan Çelik, "Güven tazeleyerek bir kez daha Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kutluyor görevinde üstün başarılar diliyorum. Sayın Altay'a yönetim kurulunda şahsıma ikinci kez yer vermesi nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum. TDBB sevgi, kardeşlik, dayanışma, paylaşma ve insan merkezli yönetim arayışında olan ülke belediyelerinin yoğun ilgisi neticesinde her geçen gün çığ gibi büyüyen yapısıyla bugün 30 ülkeden 1200 belediyenin katıldığı uluslararası güçlü bir yerel yönetim birliğidir. Bu güçlü organizasyonun yönetim kurulunda yer almak şahsım adına gurur, şehrim adına mutluluk vericidir. Bilinmesini isterim ki geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de şehrimizi ve bölgemizi TDBB yönetiminde en iyi şekilde temsil edebilmenin çaba ve gayretinde olacağız" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika