Başkan Çelik: 'Amasya'mız için devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız'

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, yeni projelerin şehre kazandırılması için Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Çelik, "Belediye eski başkanımız ve şimdiki MHP Amasya milletvekili adayımız Mehmet Sarı beyin bıraktığı yerden devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyabilmek için gece-gündüz mesaimize devam ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Tarım Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret eden Başkan Çelik, hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeler hakkında bilgiler verip fikir alış verişinde bulundu.

Çelik, belediye başkan yardımcısı Ali Özel'in de katıldığı ziyaretlerde yakın ilgileri dolayısıyla bakan yardımcılarına teşekkür etti. - AMASYA