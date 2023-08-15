Başkan Çelik açıkladı: Belediyeden Akdağ'a HES'den sonra GES santrali

Amasya Belediyesi, kentin en yüksek dağı Akdağ'da üretim yapan hidroelektrik santralinin (HES) peşinden güneş enerjisi santrali de (GES) oluşturdu.

Türkiye'de ilk ve tek olarak içme suyu hattı üzerine kurulan HES santralinin bir yıldan fazla süredir üretim yaptığını belirten Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Belediyemize aylık 6 Milyon TL civarında bir getirisi var. Bölgeye entegre bir sistem olarak güneş enerji sistemi kurduk. Bu sayede yazın güneş enerjisinin kışın da hidroelektriğin getirisinden faydalanacağız" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında aldıkları 400 ton asfalt ile şehrin 16 kilometrelik alanını asfaltladıklarına değinen Çelik, "Yama yapılması gereken tüm yollarımızı kullanışlı hale getirdik. Eksik kalmış olan küçük bir kısmı da en yakın zamanda tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu. - AMASYA