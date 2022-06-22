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Başkan Çalışkan, sanayi esnafıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Çalışkan, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Sanayi Sitesinde esnaf ve sanatkarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Sanayi Sitesinde esnaf ve sanatkarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Sanayi Sitesinde Esnaf ve Sanatkarlarımızla kahvaltıda bir araya gelerek, ilçemizde devam eden ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca sanayimizin daha da gelişmesi için önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz projelerimiz hakkında bilgiler vererek, kıymetli esnaflarımızın öneri ve taleplerini aldık. Emek ve alın teri ile bölgemize hizmet veren değerli esnaflarımıza ve Esnaf Odası Başkanımız Ali Tosun 'a katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Çalışkan Hisarcık Politika Haberler

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