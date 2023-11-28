Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnaflarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Önce İnsan' felsefesini vurgulayarak, şehirdeki birlik ve beraberliği önemsediğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık kentte saha gezileri yaparak, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaflarla ve vatandaşlarla görüştü. Büyükkılıç, 'Önce İnsan' diyerek, "Bu şehirde herkes bir ve beraber. Bu bir felsefe" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sürdürdüğü ziyaretler çerçevesinde vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaflarla ve vatandaşlarla buluşarak, sohbet etti. Kayseri ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Yeraltı Çarşısı'ndaki bütün işyerlerini tek tek gezen Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetlerde bulundu. Esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

"Bu şehirde herkes bir, beraber. bu bir felsefe"

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, Kayseri'nin gözde bir şehir olduğunu ifade ederek, Kayseri'de herkesin bir ve beraber olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, "Bu şehir gerçekten Türkiye'de gözde şehir. Eksiğimiz olur, hatamız olur. Zaman içerisinde yapılacak işler olur. Güvenli bir liman. Bu şehirde gerilim yok, bu şehirde kamplaşmalar bitti. Bu şehirde herkes bir, beraber. Bu bir felsefe. Biz karşımıza almayız. Biz dışlamayız. Yaşantısına, rengine, ırkına, doğduğu yere bakmayız. Önce insan. Yaratılmışların en şereflisi insan. Ona hizmet eder, ibadet niyetiyle dua alırız" şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Gülen ise Başkan Büyükkılıç'ın esnaf dostu bir belediye başkanı olduğunu kaydederek, emekleri ve gerçekleştirdiği bu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ