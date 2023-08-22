Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da Asfalt Plenti'nin Temelini Attı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediyesi tarafından 31 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek Asfalt Plenti'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, "Bu dönem altın çağımızı yaşıyoruz" dedi.

Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırdığı Asfalt Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç; "Anlamlı ve önemli bulduğum projeyi hayata geçiren Esat başkanımı tebrik ediyorum. Bu dönem altın çağımızı yaşıyoruz. 5 pırıl pırıl milletvekilimiz var, 2 MHP'den kardeşimiz var, diğer 3'ü de uyumlu, inşallah 10 milletvekilimiz var. Ayrıştırmak değil, kucaklamak bize yakışır. 11'inci milletvekilimiz Mehmet Özhaseki bakanımız, hafta sonu adeta hizmetten hizmete koşturdu" dedi. Büyükkılıç, el ele, gönül gönüle hizmet ettiklerini, hizmetlerin bereketlendiğini belirterek, "Bir Yahyalı gibi ilçede 31 milyon TL harcıyor, asfalt plenti yatırımı yapıyor. Diğer belediyelerimiz de ayrı ayrı yatırım yapıyorlar, 16 ilçe belediye başkanıyla el ele vermek suretiyle Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bakanlarımızla, milletvekillerimizle dayanışarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. Böyle önemli ve anlamlı tesisin sadece Yahyalı'ya değil, bölgeye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bu yatırımda emeği geçen herkesi tebrik ederken, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise bu tesisin Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi'ye hizmet edeceğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde çalışmaların yapılacağını söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da belediyeciliğin olmazsa olmazının yol ve asfalt olduğunu, bu tesisin de çok güzel bir yatırım olduğunu vurguladı. Şehre ağabeylik yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şükranlarını sunarak sözlerine başlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 16 ilçe ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını, şehrin ağabeyi olarak görev yapan Başkan Büyükkılıç'ın orkestra şefi yaptığını söyledi. Öztürk, Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yaptığı yatırımları da anlatarak, ayrıca hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualarla tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. - KAYSERİ