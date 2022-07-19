Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış törenine katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte toplu açılış törenine katılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 23 Temmuz'da Kayseri'de toplu açılış törenine katılacağını ve halka hitap edeceğini belirtti.

Vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törene davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandıracak, toplu açılışlar yapacak. Devlet erkanı gelince bereket de gelir, çantalarında hizmetle gelirler. Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımdan yatırıma koşan, hizmetten hizmete koşan, ülkesine, şehirlerine sevdalı bir anlayışın sahibidir. Türkiye'yi adeta ihya eden bir konum ve duruma getirdi. Kayseri'miz de bundan nasibini alma yönünde çok şükür iyi bir noktadadır. İnşallah bereketle gelir, buradan memnuniyetle ayrılır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzlerce yatırımın toplu açılışını yapacağını aktaran Büyükkılıç, "Müzelerden kütüphanelere, yeni tramvay hattı çalışmalarımızdan yol yapımlarına, engelsiz yaşam merkezimizden spor projelerimize, ilçe terminal binalarından Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi'ne, tarım ve hayvancılıktan KASKİ ve KCETAŞ yatırım ve hizmetlerimize kadar yüzlerce projemizin toplu açılışlarını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Projesi'nin de tüm hızıyla sürdüğünü, yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını kaydetti.