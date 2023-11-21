Başkan Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nda Esnaflarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafla buluştu. Esnaf dükkanlarını ziyaret eden ve esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini bizzat dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafla buluştu. Esnaf dükkanlarını ziyaret eden ve esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini bizzat dinledi.

Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez kent merkezindeki önemli ticaret merkezlerinden Hunat Çarşısı'nda esnaflarla bir araya geldi. Hunat Çarşısı ziyaretinde Büyükkılıç'a, Hunat Çarşısı Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz de eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, önemli bir ticaret merkezi olan ve çok sayıda dükkan bulunan çarşıda esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini sordu.

Antika eşyalar satışı yapan bir dükkanı gezen Büyükkılıç, nostaljik bir gramofonu inceleyerek plak dinledi. Esnaflardan alışveriş de yapan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Daha sonra çarşı içerisindeki bir çay ocağında esnaflarla birlikte çay içen Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda vatandaşlarla sohbet etti.

Hunat Çarşısı ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, "Hunat Çarşımızda esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, hasbihal ettik. Sağ olsunlar bizleri güler yüzlü ve sıcak bir şekilde karşıladılar, kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum" dedi.

Hunat Çarşısı Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz ise "Başkanım sizden Allah razı olsun. Her yerde söylüyorum, her zaman da söylemeye devam edeceğim; torunlarımız bile size müteşekkir olacak. Çünkü burasının 10 yıllık sözleşmesinde bize sahip çıktınız hatta tek sahip çıkan sizdiniz. Allah razı olsun. Şu çarşıda bir ekmek yiyorsak önce Allah'a sonra da size borçluyuz" diye konuştu. - KAYSERİ