Başkan Büyükerşen gençlere çağrıda bulundu: 28 Mayıs'ta sandığa gidin

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Köprübaşı ve Adalar Porsuk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükerşen, kendisine yoğun ilgi gösteren gençlere 28 Mayıs'ta sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunarak, 'Atatürk'ün gençliği olarak bu görev sizde, sakın unutmayın' dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Köprübaşı ve Adalar Porsuk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükerşen, kendisine yoğun ilgi gösteren gençlere 28 Mayıs'ta sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Atatürk'ün gençliği olarak bu görev sizde, sakın unutmayın" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Etkinliklere, Eskişehirliler'in yanı sıra şehre gelen turistler de katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Köprübaşı ve Adalar Porsuk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Büyükerşen, kendisine hediye edilen karakalem portresi ve Yaşasın Cumhuriyet adlı tablo için de teşekkür etti. Burada gençlere seslenen Büyükerşen, 28 Mayıs'ta gençlerin sandığa mutlaka gitmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Atatürk'ün gençliği olarak bu görev sizde, sakın unutmayın. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkes geleceğe umutla bakmalı. Umutsuzluğa her kapıldığınızda 104. yıl önce yokluk içinde kurtuluş mücadelesini Samsun'dan başlatan ve zafere ulaşan Atatürk'ü aklımıza getirelim" diye konuştu.