Başkan Bulucu'dan Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, bu zaferle Türkiye'nin büyük bir işgalden kurtulduğunu, Büyük Taarruz sonrası ise yeni ufuklar ve büyük hedefler doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir ülke konumuna geldiklerini ifade etti.

Başkan Bulucu, Aziz Türk milletinin tarihin her döneminde altın harflerle nice destanlar yazdığını vurguladığı mesajında, "Bu destanlar öyle kolay kolay kazanılmadı. Türklerin Anadolu'ya girişi ve Malazgirt Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması, tevafuk odur ki 26 Ağustos 1071 tarihine denk gelmiştir. Aziz milletimizin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan bu zafer gibi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Büyük Taarruz'u başlattığı tarih de, yine bir 26 Ağustos günüdür. Dolayısıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi aslında tarihin bir tekerrürüdür. 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez bir davanın sancaktarı olan ecdadımızın tarihe not düştüğü kahramanlık kaydıdır. Biz bugünlere çevremizi sarıp sarmalayan ve manevi kalkanlarımız olan şehitlerimiz sayesinde geldik. Biz bugünlere yıkılmaz birer sur gibi dimdik ayakta kalmış olan gazilerimiz sayesinde geldik. Biz bugünlere Hakk'ı daima üstün tutan, doğruluktan ve adaletten ayrılmayan ecdadımız ve manevi mimarlarımızın duaları sayesinde geldik. Millet olarak bizler, tarihin her döneminde üzerimize gelen hain akınları işte bu sayede durdurduk. Millet olarak dün de, bugün de, namımızı, şan ve şerefimizi Allah'ın izniyle yere hiç düşürmedik. İşte biz zaferleri böyle kazandık, kahramanlık destanlarını böyle yazdık. Tarihimizdeki bütün zaferlerin arkasında hep aynı ruh vardır. Bedir'de, Malazgirt'te ve Çanakkale'de de aynı ruh vardır. Mukaddesat uğruna elde edilen bu zaferler, esarete karşı boyun eğmeyen milletimizin birer övünç kaynağıdır. Milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferlerden ilham alarak, demokrasimizi güçlendirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla 30 Ağustos da, şeref dolu mazimizin paha biçilemez ziynetlerinden birisidir. Övünç ve kıvanç kaynağımızdır. Bu zafer ki, hatırladığımız her anda coşan gurur, minnet ve şükran duygularımızdır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan ve Adıyaman'ımızı da derinden sarsan depremde milletçe birbirimize kenetleniyor, yaralarımızı hep birlikte sarma gayretindeyiz. ve yine bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında dimdik durarak, azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize düşen görev ise ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ederek canla başla hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde ilerlemektir. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu cennet vatanı 2023'te dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İşte bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Elde ettikleri kutlu mertebeleriyle de gazilerimize huzur ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN