Başkan Bulucu: "AK davamız 22 yaşında"

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Ak Parti'nin 22. yıl kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Emrah Erkan Bulucu mesajında; Ak Parti'nin Türkiye'de siyasal-sosyal istikrar ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde kurulduğunu hatırlattı.

Başkan Bulucu, "Milletine efendilik etmeyi değil, hizmet etmeyi şiar edinen ve Türkiye siyaset tarihine damgasını vuran AK davamız, bugün 22 yaşında. Ak Parti'nin kurumsallaşma kararlılığı ve siyasette kalıcı, uzun ömürlü olma iddiası ise liderlik vasıfları, net duruşu ve halka erişebilme kabiliyeti ile doğal olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ismi ile birlikte anlam kazandı.

Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere gösterdiği istikamette yalnız ve yalnız milletimize hizmet etmek için yürümeye devam edeceğiz. Ak Parti'miz Türkiye'de siyasal-sosyal istikrar ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde kuruldu. Ülkemiz o gün bugündür her alanda adeta bir devrimi yaşıyor. Hamdolsun, bu gelişim süreci de sekteye uğramadan yürütüldü. Türkiye hemen her alanda adeta reform niteliğinde büyük gelişmeler kaydetti, kaydetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta gayretin, samimiyetin, özverinin ve en önemlisi de, milletimizden aldığımız desteğin ve duanın bir sonucudur. Ak Parti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Türk siyasetinde AK Parti dışında hiçbir siyasi partiye böylesine büyük bir başarı nasip olmamıştır. Ülkemizde hiçbir siyasi parti birbiri ardına girdiği seçimlerden sürekli seçim kazanarak, başarı çıtasını yükseltmemiştir. Bu özel ayrılacağı AK Parti yaşamıştır. Bunun en önemli nedeni ise Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla milletimizin karşısına eser siyasetiyle çıkmasıdır. Son olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde yine büyük bir zaferle çıkmamız milletimizin AK Partimize ve liderimize olan öz güveni ve teveccühün bir tezahürüdür. Bu seçimlerin şüphesiz en önemli bildirgesi Türkiye Yüzyılı vizyonuydu. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için Adıyaman İl Teşkilatı olarak büyük bir gayret azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elbette 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremde en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'ımızı liderimizin çizdiği Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde inşa ve ihya edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'mizin kuruluşunun 22. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca AK davamızda bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN