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Muhittin Böcek, Aşure Etkinliğine Katıldı

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Muhittin Böcek, Aşure Etkinliğine Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muratpaşa İlçe Başkanlığı’na bağlı 6 mahalle temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Başkan Böcek, kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muratpaşa İlçe Başkanlığı'na bağlı 6 mahalle temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Başkan Böcek, kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Muratşa İlçe Başkanlığı'na bağlı Soğuksu, Meltem, Bayındır, Güvenlik, Yıldız ve Varlık mahalle temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği aşure etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Aşure etkinliğine CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"AŞURE BEREKET GETİRSİN"

Başkan Muhittin Böcek, aşure kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.  Aşure etkinliğini düzenleyen 6 mahalle temsilcisine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Aşuremiz bereket getirsin, dostluğu, kardeşliği daha güzel pekiştirdiğimiz günlerde bir arada oluruz inşallah. Allah kabul etsin" dedi.

Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet ederek, ikram edilen aşureden yedi.

ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Muhittin Böcek Muratpaşa Antalya Yerel Politika Haberler

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