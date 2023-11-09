Başkan Böcek'ten Atatürk'ün ölüm yıl dönümü mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek, Atatürk'ün ölümünün Türk Milleti'nde derin bir boşluk bıraktığını ve onun liderliğine sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek, mesajında, "Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sahip olduğumuz pek çok şeyi borçlu olduğumuz Ata'nın ölümü Türk Milleti'nin kalbinde derin bir boşluk bırakmıştır. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de yeri doldurulamayan bir lideri, Ata'mızı kaybetmiş olmanın acısı ve üzüntüsünü yaşarken, böyle bir lidere sahip olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Böcek, gençlere ve Atatürk'e de seslendiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizde izi silinemeyecek birçok başarıya imza atarak, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Türk Milleti'nin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyan Atatürk, yıkılan bir imparatorluktan yeni bir Türk Devleti kurmuş, devrimleriyle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlamış, içinde bulunduğu çağın en modern ve çağdaş devletini bizlere emanet etmiştir.

Askeri ve siyasi dehasıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran Atatürk, Milli Mücadeleye önderlik ederek Türk Milleti'nin kaderini değiştirmiştir. Bu nedenledir ki üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sahip olduğumuz pek çok şeyi borçlu olduğumuz Ata'nın ölümü Türk Milleti'nin kalbinde derin bir boşluk bırakmıştır. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de yeri doldurulamayan bir lideri, Ata'mızı kaybetmiş olmanın acısı ve üzüntüsünü yaşarken, böyle bir lidere sahip olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.

Sevgili Gençler,

Memleket ve milletin kurtuluşu, özgürlüğü ve refahı için 57 yıllık ömrünü feda eden Atatürk, sizlere büyük bir miras emanet etti. Bugün yokluğunun acısını derinden yaşasak da Ata'mızın 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' sözünü unutmayın. Ata'mızın manevi mirasım dediği bilim ve aklı rehber edinin. Ata'mızın öğütlerini bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Cesareti, disiplini, çalışkanlığı, sabrı, sanatseverliği, eğitimci kişiliği, ileri görüşlülüğü ama en önemlisi de vatan ve millet sevdalısı olan büyük Atatürk'ü kendinize örnek alın. O'nun ilkelerine, devrimlerine en önemlisi de Cumhuriyet'imize sahip çıkın. Unutmayın bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı sizlere emanet. Ülkemizi her alanda daha da ileriye taşıyın.

Aziz Ata'm,

Bedenen aramızdan ayrılsan da ilkelerin, fikirlerin ve eserlerin ile daima yaşayacaksın. İlke ve devrimlerini koruyor, açtığın yolda yürümeye devam ediyoruz. En büyük eserim dediğin Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutladık. Başta Cumhuriyetimiz olmak üzere bizlere bıraktığın emanetlerin koruyucusu ve yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Duruşumuz, senin duruşundur.

Bu vesileyle bir kez daha Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sevgi, saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum."