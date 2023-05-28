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Başkan Böcek oyunu kullandı: 'Sonuçta ülkemiz kazanacak'

Başkan Böcek oyunu kullandı: 'Sonuçta ülkemiz kazanacak'

Politika Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Böcek, 'Seçimlerimizin ülkemizin geleceği için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta ülkemiz kazanacak' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Böcek, "Seçimlerimizin ülkemizin geleceği için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta ülkemiz kazanacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanmak için saat 11.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Bedriye Bileydi İlkokuluna geldi. Vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Böcek, ardından 1163 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Muhittin Böcek, "60 milyon 771 bin vatandaşımız oy kullanacak. Bütün vatandaşlarımı sandığa gelip demokrasi haklarını kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerimizin ülkemizin geleceği için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta ülkemiz kazanacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek Politika Haberler

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