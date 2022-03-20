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Başkan Bakkalcıoğlu mimarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Bakkalcıoğlu mimarlarla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik'te görev yapan mimarlarla bir araya geldi.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik'te görev yapan mimarlarla bir araya geldi.

TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği Başkanı Funda Didem Mean ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, Mean ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu mimarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük, Bilecik, Politika, Haberler

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