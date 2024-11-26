Başkan Angı: "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir"

Ak Parti Konya'da 8. Olağan İlçe Kongre heyecanı sürüyor. Kongre sürecini değerlendiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Umudun, icraatın, geleceğin adı her zaman AK Parti olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti Konya'da geçtiğimiz hafta sonu geçekleştirilen Emirgazi, Halkapınar, Çumra ve Bozkır ilçe kongreleri ile birlikte toplamda 14 ilçenin kongresi tamamlandı. Cumartesi günü düzenlenen Emirgazi ve Halkapınar kongrelerine AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Nazif Barış Çiftçioğlu katılırken, pazar günü yapılan Çumra ve Bozkır kongrelerinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sert, teşkilat mensupları ile buluştu. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız ve Latif Selvi'nin de katıldığı kongrelerde birliktelik mesajları verildi. Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yola çıktıkları ilk günden bu yana yanlarında olan tüm teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Angı, "Kongreler kendimizi yenilediğimiz ve daha da güçlendiğimiz zaman dilimleridir. Bu kapsamda ekim ayı içerisinde Güneysınır ile başladığımız ilçe kongrelerimizin 14'ünü tamamladık. Adeta bayram havasında gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde yol arkadaşlarımızla bir araya gelmek, gönüldaşlarımızın desteğini hissetmek ak davamızı daha da güçlendiriyor" dedi.

"Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir"

AK Parti'nin gönüllerin partisi olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Angı, "Kongre için gittiğimiz her ilçede yol arkadaşlarımız tarafından coşkuyla karşılanıyoruz. Gencinden yaşlısına tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza vererek dünyanın gıpta ile takip ettiği bir liderin yanında yol yürümeye devam ediyoruz. Teşkilatlar olarak bundan sonra da bize düşen görev Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu harekete destek vermek. Allah'ın izniyle ülkemizin geleceği adına gösterdiğimiz bu çabaların hiçbiri boşa gitmeyecek. Çeyrek asırdır davamızın yanında olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umudun, icraatın, geleceğin adı her zaman AK Parti olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu. - KONYA