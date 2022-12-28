Başkan Altun, 'Barlar Sokağını kapatacağız'

Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Emrah Altun, sık sık cinayet ve benzeri adli olaylarla gündeme gelen içkili mekanların bulunduğu Barlar Sokağı'nın kapatılması gerektiğini belirtti.

Altun, yaptığı açıklamada, "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" sözünü günümüzün istatistiklerinin tasdiklediğini belirtti. İçkiyi su gibi tüketen ülkelerin suç oranlarına bakıldığında, bunların yüzde 75'inin alkolden kaynaklandığın görüldüğünü anlatan Başkan Emrah Altun, "Ayrıca alkol kullananların yüzde 57'si uyuşturucu bataklığına saplanıyor. Alkolün insan sağlığına olan zararlarını uzmanlar yeterince dile getirmektedirler. Zararlarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu illetin bir de Şehrimizde sokağı bulunmaktadır. Utanç verici bir isim "Barlar Sokağı." Bizler Şehrimizin bu tarz sokaklarla anılmasından haya etmekteyiz. Şehrimiz eğlence mekanları ile değil, Üniversite şehrine yakışır bir biçimde anılmasını arzu ederdik. İlimle, bilimle ve yüksek kalitede insan yetiştiren bir şehir olarak anılmamız gerekirdi. Fakat bazı gençlerimiz maalesef eğlence hayatı için şehrimizi tercih etmektedir. Bu sokağın kapatılması için daha ne kadar gencimizin burada cinayete kurban gitmesi gerekir? Bu sokağın kapatılması için daha ne kadar kızımıza taciz ve tecavüz edilmesi gerekir? Torbacıların cirit attığı bu sokak ne zaman kapatılacak? Tabii ki hepimizde biliyoruz ki mevcut düzen ve belediyeler buna müsaade etmezler. Çünkü bir zamanlar bu sokakta in cin top oynardı. Buradaki dükkanları bedavaya yakın bir fiyata satın, alıp bu projeyi hayata geçirdiler. Şimdi uçuk fiyatlarda kira geliri elde ediyorlar. Gençlerimiz, çocuklarımız bunların hiçbir zaman umurunda olmadılar. Artık annelerimiz, babalarımız korkmasınlar, umutsuz olmasınlar. Yeniden Refah Partisi Belediyeciliğinde bu utanç verici sokağı kapatacağız. Buradaki işletmelerin ruhsatlarını iptal edeceğiz. Şehrimiz ve Tepebaşı ilçemiz eğlence merkezi olarak değil, üniversite şehrine yakışır bir şekilde anılacak." diye kaydetti. - ESKİŞEHİR