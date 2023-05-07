Başkan Altay şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hümeyra Saçkesen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Asuman Yazar, Mehmet Ay ile birlikte Meram Dutlu Millet Bahçesi'nde piknik yapan ailelerle bir araya geldi. Şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Altay Hıdırellez dolayısıyla vatandaşlara gül dağıttı. İlk olarak Meram Dutlu Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, burada piknik yapan vatandaşları selamlayarak Hıdırellez günlerini kutladı. Hafta sonunu dışarda geçirmek için Millet Bahçesi'ne gelen ailelerle sıcak ve samimi sohbet eden Başkan Altay'a gençlerin oynadıkları oyunlara da eşlik etti. Daha sonra AK Parti Karatay İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim çalışmalarını yürüten partililerle bir araya gelen Başkan Altay, Alaaddin Tepesi çevresindeki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Kültürpark'ta kurulan AK Parti Gençlik Kolları Bilgilendirme Çadırını da uğrayarak AK gençlerle sohbet eden Başkan Altay, Hıdırellez dolayısıyla bir alışveriş merkezinde vatandaşlara gül dağıttı.

Güzel bir Cumartesi gününde şehir merkezinde Konyalılarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Altay, "14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Hemşehrilerimizden aldığımız yüksek motivasyon ve güzel enerji seçimlerde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza Konya'dan yine en yüksek desteğin çıkacağının müjdecisi. Ben tüm Konyalı hemşehrilerime gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA