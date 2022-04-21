Başkan Altay: 'Konya Türkiye'de takdirle karşılanıyor'

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerin eksiklerini tamamlamak için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek, Konya'nın bu süreci en iyi yöneten il olarak tüm Türkiye'de takdirle karşılandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kulu ve Cihanbeyli'yi ziyaret ederek iftar ve teravih programlarına katıldı. Ziyaretlerine Cihanbeyli'nin Yeniceoba Mahallesi ile başlayan Başkan Altay, ilk olarak İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Ardından Yeniceoba Entegre Sağlık Merkezi'ni inceleyen Başkan Altay, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ardından Kulu'ya geçen Başkan Altay, esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelirken 2010 yılında Ardahan'da şehit olan Piyade Er Arif Mutlu'nun evini ziyaret etti. Şehit babası Abdurrahman ve şehit annesi Yıldız Mutlu'ya taziyelerini ileten Başkan Altay son olarak Sultan Ayhan isimli vatandaşı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

"Konya süreci en iyi yöneten şehir"

Kulu'da iftar programına da katılan Başkan Altay burada yaptığı konuşmada, Yeni Büyükşehir Yasasıyla ilçelerin eksiklerini tamamlamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Konya'nın bu süreci en iyi yöneten il olarak tüm Türkiye'de takdirle karşılandığının altını çizen Başkan Altay, "Bunun birinci nedeni birlikte çalışma kültürünün oluşması. İl teşkilatımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, Cumhur İttifakının değerli ilçe belediye başkanlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek bizim temel gayemiz"

Cihanbeyli Belediyesinde düzenlenen programa da katılan Başkan Altay şunları kaydetti: "Konya'da yapılanların diğer şehirlerde yapılanlardan bir farkı var. Çünkü burada bir bereket var. Hem Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de uyumun en iyi olduğu hem de belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla uyumun en iyi olduğu şehirde yaşıyoruz. Hep birlikte bu şehre bir fazla iş yapabilir miyiz diye herkes gayret içinde. Bu da bir berekete dönüşüyor. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek bizim temel gayemiz. Bunun için çalışıyoruz." - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika