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Başkan Altay Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı

Başkan Altay Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı

Politika Haberleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Altay, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak Konyalılara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı.

Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu'ndaki 2294 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Altay, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Konyalılara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Altay, "Katılımın yüksek olduğu bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Bu seçimde sadece oy vermek yetmez. Hemşerilerimizin sandıklarına gelip oylarına sahip çıkmalarını istirham ediyoruz. Özellikle saat 17.00'den sonra herkes sandığına gelerek bu demokratik hakkını kullanıp oyların sayımına eşlik edebilir. Böylece demokrasimize ve sandığımıza sahip çıkmış oluruz. Memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Oy kullanma işleminde Başkan Altay'a Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim Altay Meram Altay Politika Haberler

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