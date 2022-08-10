Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve görkemli bir açılışa sahne olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İslam ülkelerinin liderlerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve görkemli bir açılışa sahne olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İslam ülkelerinin liderlerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisine katılan ve oyunları başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'ya yakışır bir açılış seremonisi ile başladığını belirterek, oyunların en güzel şekilde tamamlanması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam ülke liderlerinin Konya'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altay, Konya'nın tarihi günlerinden birini daha yaşadığını belirterek, "Unutulmaz bir açılış seremonisi yaşadık. Sporun başkentine yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakaları ve organizasyonları tamamlayacağız inşallah. Açılış için şehrimizi teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal el Suud'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'a, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca; katılım sağlayan sayın AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcılarımıza, bakanlarımıza, İslam ülkelerinin spor bakanlarına, milletvekillerimize, federasyon başkanlarına, sporculara, basın mensuplarına ve muhteşem organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Konyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. 5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimize, ülkemize ve tüm İslam ülkelerine hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA