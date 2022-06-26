Başkan Altay: "Akyokuş kasrı ile şehir turizmine katkı sağlayacağız" - Haberler

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Başkan Altay: "Akyokuş kasrı ile şehir turizmine katkı sağlayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Altay: 'Akyokuş kasrı ile şehir turizmine katkı sağlayacağız'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş'ta devam eden ve bölgeyi yeniden bir cazibe merkezi haline getirecek Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş'ta devam eden ve bölgeyi yeniden bir cazibe merkezi haline getirecek Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya değer katacak Akyokuş Kasrı inşaatını ve palye düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Akyokuş bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın önemli alanlarında projeler üretmeye devam ettiklerini ifade etti. Konya'ya gelen ziyaretçilerin sıklıkla uğradığı ve Konya mutfağının en güzel lezzetlerinin sunulduğu Akyokuş Restoranını yenilediklerini kaydeden Başkan Altay, "Akyokuş Kasrı adını verdiğimiz şehrin en güzel binalarından birisi Akyokuş'ta yükseliyor. 11 bin metrekarelik kapalı alanıyla restoran, kafeterya ve Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek. Şehrimize değer katacak bir mimariye sahip eserin inşasında çalışmalara hızla devam ediyoruz. Şu anda subasman seviyesine geldik" ifadelerini kullandı.

Akyokuş Kasrı ile hem Konya'nın turizmine ciddi bir katkı sumayı hem de Akyokuş'a gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamayı arzu ettiklerini dile getiren Başkan Altay, yaklaşık 150 milyon liraya mal olacak tesisin Konya için hayırlı olmasını diledi. Akyokuş Kasrı; Konya Mutfağı, Kafem, dinlenme alanları, toplantı salonları, seyir noktası, oyun alanları, Çocuk Mutfak Atölyesi, Mutfak Müzesi ve sergi alanları ile Konya'ya hizmet verecek. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Uğur İbrahim Altay Altay Konya Politika Haberler

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