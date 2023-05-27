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Başkan Alemdar'dan vatandaşlara 'Sandığa Gidin' çağrısı

Başkan Alemdar'dan vatandaşlara 'Sandığa Gidin' çağrısı

Politika Haberleri

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaklaşan seçimlere dair açıklamalarda bulunarak her seçmene sandığa gitme çağrısı yaptı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaklaşan seçimlere dair açıklamalarda bulunarak her seçmene sandığa gitme çağrısı yaptı.

Vatandaşları sandığa gitmeye davet eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Serdivan'da son oy sayılana kadar sandıkların başındayız" diyerek oylara sahip çıkacaklarının garantisini verdi. Alemdar, "Lütfen sandığa gidin. Vatanımız için, bayrağımız için, çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz için sandığa gidin. Oyunuzu kullanın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının size verdiği bu hakkı kullanın. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Biz sandıkta oylara sahip çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önceki seçimde sabahın erken saatlerinden akşam son oylar sayılana kadar vazifemizin başındaydık. Seçimin ilk anından sonuna kadar hep birlikte oradayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yusuf Alemdar Politika Haberler

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