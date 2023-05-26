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Başkan Alemdar: '28 Mayıs'ta Serdivan'da Demokrasi şöleni olacak'

Başkan Alemdar: "28 Mayıs'ta Serdivan'da Demokrasi şöleni olacak"

Politika Haberleri

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlere az bir süre kala, çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlere az bir süre kala, çalışmalarını sürdürüyor.

Ak Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. turu için Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Alemdar, "Pazar günü sandığa gitmek son derece önemli. İnanıyoruz ki 28 Mayıs'ta Serdivan'da bir demokrasi şöleni gerçekleşecek. Herkesi vatandaşlık görevini yerine getirmek adına sandığa giderek oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yine güçlü bir destek vermenizi istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Yusuf Alemdar AK Parti Politika Haberler

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